Aannemers van de vuilophaaldienst in Suriname zijn vanaf vandaag in actie vanwege een grote betalingsachterstand van de overheid. Huisvuil en containers in de verschillende districten worden hierdoor niet opgehaald.

Het ministerie van Openbare Werken (OW) meldt dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor het probleem en vraagt de gemeenschap om rekening te houden met de ontstane situatie.

Het ministerie vraag ook om geen vuil op de hoeken en bermen te plaatsen.