Grondstoffen een interessante belegging in tijden van inflatie: hoezo?

Net als elke investering kunnen ook grondstoffen een goede investering zijn, maar dit is niet geheel zonder risico. Beleggen in grondstoffen betekent het (indirect) investeren in grondstoffen die worden verhandeld op de wereldmarkt. Wie begint aan beleggen in grondstoffen, denkt al snel aan de handel in aardolie, goud of zilver.

Hoewel dit grote pijlers zijn op de grondstoffenmarkt zijn er een hoop andere grondstoffen waar in belegd kan worden, denk bijvoorbeeld maar eens aan aardgas, koffiebonen, graan, cacao, chemische metalen en edelmetalen (hieronder vallen niet alleen goud & zilver, ook platina of palladium zijn edelmetalen). Ook zijn er verschillende soorten manieren om te beleggen in grondstoffen.

Hoe kun je beleggen in grondstoffen?

Het is op verschillende manieren mogelijk om een instap te maken in de grondstoffenmarkt. Een aantal van deze mogelijkheden zijn:

– De aanschaf van een hoeveelheid van een bepaalde grondstof, zoals bijvoorbeeld goud of zilver.

– Beleggen via CFD brokers, waardoor er belegd kan worden in een grondstof zonder dat deze grondstof zelf opgeslagen hoeft te worden.

– De aanschaf van aandelen van bedrijven die grondstoffen delven en/of bewerken.

– Beleggen in “futures contracten”, dit zijn contracten van levering van een standaard hoeveelheid van een bepaalde grondstof op een specifieke datum in de toekomst.

– Investeren in een exchange traded fund (ook wel ETF genoemd), dit is een fonds dat zich dikwijls richt op meerdere grondstoffen of relevante bedrijven tegelijkertijd.

Risico’s en kansen

Net als bij elke investering zijn er ook bij het beleggen in grondstoffen risico’s en kansen, dat is niks nieuws. De grootse risico’s van het beleggen in grondstoffen zijn dat op de markt de prijs van een grondstof constant verandert. Dit kan natuurlijk in het voordeel van de belegger werken als de lijn stijgend is maar als de waarde daalt loopt de belegger het risico om een deel van zijn inzet te verliezen. Ook is het binnen de grondstoffenmarkt bijzonder moeilijk om prijsontwikkelingen te voorspellen, zelfs voor de meest ervaren beleggers.

De grootste kansen van het beleggen in grondstoffen daarentegen zijn dat grondstoffen schaars zijn. Bij een hoge schaarste is de vraag naar een bepaalde grondstof groter dan het aanbod, wat ervoor zorgt dat de prijs stijgt. Ook zal de vraag naar grondstoffen toenemen, er liggen namelijk nog genoeg kansen in bijvoorbeeld Afrika en Azië. De interessantste reden om te gaan beleggen in grondstoffen is echter dat grondstoffen niet failliet kunnen gaan. Waar een bedrijf bij een langere slechte periode failliet kan gaan, is dat met grondstoffen logischerwijs niet mogelijk.

Hoe grondstoffen een hack zijn tegen inflatie

Wat beleggen in grondstoffen vooral aantrekkelijk maakt ten opzichte van aandelen of obligaties, is dat grondstoffen waardevast zijn. Dat betekent dat ze ongevoelig zijn voor inflatie. Aandelenkoersen kunnen dalen doordat een bedrijf minder winstgevend wordt door inflatie. De hoofdsom en coupon van een obligatie verliezen deels hun waarde door vermindering van de koopkracht. Grondstoffen kunnen beleggers daarentegen beschermen tegen de effecten van inflatie omdat zij niet minder waard worden. Grondstofprijzen stijgen juist mee met de inflatie.

Om even kort samen te vatten, naast het beleggen in aandelen of obligaties is het ook mogelijk om te beleggen in grondstoffen. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden, bijvoorbeeld door de aanschaf van een grondstof zelf, door het beleggen via CFD brokers, door de aanschaf van aandelen in bedrijven die grondstoffen delven of bewerken, door te beleggen in futures contracten of door te investeren in ETF’s. Maar net als bij elke investering zitten er, naast kansen, aan het beleggen in grondstoffen ook risico’s verbonden. Zo is de markt van grondstoffen onwijs volatiel, waardoor het moeilijk is om prijsontwikkelingen te voorspellen, zo zou een belegger zijn inzet kunnen verliezen. Er liggen echter ook kansen in het beleggen in grondstoffen, deze zijn namelijk waardevast en zijn daardoor een hack tegen inflatie EN faillissement. Daarnaast zijn grondstoffen schaars en zal de prijs daardoor waarschijnlijk stijgen.