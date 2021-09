De Surinaamse fotograaf, interviewer en filmmaker Anthony Donner heeft het eerste custom DJ magazine van de wereld vol Nederlandse top DJ’s gelanceerd.

Nederlandse DJ’s domineren al geruime tijd het internationale podium van de entertainmentindustrie. Wat is hun drive, en hoe was hun weg naar de wereldtop? In het Dutch DJs Magazine wordt de wereld van DJ’s en dance en getoond aan de hand van unieke en ludieke foto’s van de DJ’s die zijn gemaakt in hun werk of woonomgeving met korte interviews van zo’n dertig Nederlandse top DJ’s. Dit word afgewisseld met foto’s van dancefestivals. Dit is het eerste DJ bewaarmagazine wat gepersonaliseerd kan worden!

Dance passie in de vorm van een documentaire magazine

Het Dutch DJs Magazine is een documentaire op papier geworden. Met een combinatie van passie en vaak oer-Hollandse nuchterheid vertellen zo’n dertig grootheden hoe het voor hen begon met heel veel meters maken. Van Tiësto tot Angerfist. Van Ferry Corsten tot Secret Cinema. En van Irwan tot Noisecontrollers. DJ’s uit verschillende genres komen in het magazine aan bod, van house tot hardstyle en van techno tot urban/eclectic. Het magazine neemt je mee in de dancewereld en leert je de mens achter de DJ kennen.

Donner portretteerde al eerder driehonderd meest invloedrijke Nederlandse DJ/Producers en dance-industrie professionals voor zijn boek Dutch DJs. Voor dit magazine deed hij dat nog eens dunnetjes over. Hij heeft de DJ’s geïnterviewd en gefotografeerd voor dit bewaarmagazine. Voor de festivalfoto’s heeft Anthony, fotograaf Rudger Geerling gevraagd om een bijdrage te leveren.

Anthony Donner probeert verschil te maken in de dance industrie met verschillende creatieve projecten

Anthony is voormalig hoofdredacteur van DJ Mag en Pleasure Magazine. Hij is nu druk bezig met de realisatie van het eerste boek en onafhankelijke documentaire over hardstyle; ‘THIS IS HARDSTYLE’. Daarnaast is hij ook bezig met het vervolg van het Dutch DJs boek; Dutch DJs XXL. Dit zal het grootste DJ fotoboek van de wereld worden met 400 Nederlandse DJ’s. Onlangs is heeft Anthony ook mede faam gemaakt met 5 verschillende DJ Marathons, waarmee hij 9 wereldrecords heeft verbroken en waar meer dan 900 DJ’s hebben meegedaan. Ook is hij samen met de Surinamer Amrish Raghosing bezig met de realisatie van de eerste DJ award voor Nederlandse DJ’s. Kortom, hij zet zijn creativiteit in om verschil te maken in de danceindustrie.

De volgende Nederlandse DJ/Producers staan in het Dutch DJs Magazine:

Tiësto, Fedde Le Grand, Nicky Romero, Sander van Doorn, Sam Feldt, Showtek, Chocolate Puma, Chuckie, DJ Jean, Freddy Moreira, Irwan, Dyna, Johnny 500, Ferry Corsten, Dash Berlin, Richard Durand, D-Block & S-Te-Fan, Noisecontrollers, Ran-D, Frontliner, Egbert, Secret Cinema, Steve Rachmad, Ben Liebrand, Joost van Bellen, Eddy de Clercq, Angerfist, Paul Elstak en Partyraiser.

Een bijzonder cadeau

Het bijzondere van het Dutch DJs Magazine is dat je het kan personaliseren. Elk exemplaar wordt afzonderlijk gedrukt en is genummerd met een zelf te schrijven voorwoord en een naam op de cover. Ook is er een persoonlijke foto bij het voorwoord te plaatsen. Dat maakt het een uniek cadeau voor liefhebbers van elektronische dancemuziek. Het magazine is te bestellen via www.dcmnt.nl.