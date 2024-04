Kees van der Spek naar Suriname voor programma ‘Oplichters aangepakt’

Misdaadjournalist Kees van der Spek is terug op de Nederlandse TV met een nieuw seizoen van zijn programma ‘Oplichters Aangepakt’, waarin hij boeven opspoort.

De eerste aflevering was gisteren te zien en in de tweede aflevering volgende week, gaat hij achter een malafide verhuurder aan. Het gaat om de Nederlander Rob S. die blijkt te wonen in Suriname.

S. zou in Nederland meerdere mensen hebben opgelicht door een huis aan hen te verhuren en voorschotten aan te vragen. Op het moment dat de mensen kwamen opdagen bleek dat ze waren opgelicht.

Volgens Van der Spek is hij de oplichter heel toevallig op het spoor gekomen, met dank aan cabaretier Roué Verveer. Vorig jaar werden kaarten voor een show van Verveer in Suriname voor meer dan het dubbele aangeboden. In dat verband werd de naam van de Nederlander Rob S. genoemd.

De aflevering van ‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt’ in Suriname, is volgende week dinsdag 23 april om 20:30 uur te zien op RTL5.