Kaarten show Roué Verveer in Suriname voor meer dan dubbele aangeboden

De Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer, die volgende maand een aantal shows geeft in Suriname, is niet te spreken over het feit dat kaarten voor zijn shows, door een bedrijf in Suriname voor meer dan het dubbele worden aangeboden.

Kaarten voor zijn voorstelling in Assuria High Rise, die 400 SRD kosten, worden door Rob Rental Suriname voor meer dan het dubbele aangeboden, te weten 1.000 SRD. De kaarten van de show in Torarica van SRD 650, worden zelfs voor 1.500 SRD aangeboden via Facebook.

Rob Rental Suriname heeft zondag op diverse pagina’s ‘reclame’ gemaakt voor de kaarten die hij aanbiedt. Roué Verveer is helemaal niet te spreken hierover en noemt het ordinaire speculatie. “Dit is schandalig gedrag! Uitbuiterij en misbruik! Doe hier niet aan mee! Dagu’s zijn het!” aldus een boze Roué op zijn Facebook pagina. Hij krijgt daarbij veel steun van zijn volgers.

“Ik heb de prijs van m’n kaarten relatief laag gehouden, zodat veel mensen in de gelegenheid konden zijn om een kaartje te kopen”, zegt hij zondagavond tegen de redactie van Waterkant.Net.

Zus & Zo Paramaribo, die als officieel voorverkooppunt heeft gefungeerd voor deze kaarten, liet in een reactie weten dat het verkooppunt is opgelicht door een persoon die zich Rob Sikkema noemt. Hij zou onder valse voorwendselen meerdere kaarten gekocht hebben. Volgens Zus & Zo kwam Sikkema met de smoes dat hij voor zijn personeelsuitje had gekozen om naar de show van Roue Verveer te gaan.

“Hij mocht bij uitzondering 25 kaarten kopen maar zoals nu blijkt is het een ordinaire oplichter die intussen de kaarten voor absurd hoge bedragen ten verkoop aanbiedt. Waarschijnlijk heeft hij meerdere personen kaarten laten kopen en biedt die nu ten verkoop aan. Wij van Zus&Zo hebben niets te maken met deze oplichting en prijsopdrijving”, zegt het bedrijf.

De aanbieder Rob Suriname Rental is zich van geen kwaad bewust en zegt hierover: “Ik heb die partij gekocht voor 750 per stuk , ze zijn al bijna op en als ze op zijn ga ik proberen nog een partij te kopen , het is gewoon handel , wie wilt mag kopen , wie niet wilt kopen koopt niet , heel eenvoudig toch?”

Zowel Roué als Zus & Zo roepen het publiek op om de kaarten niet te kopen, aangezien deze niet op een eerlijke manier zijn verkregen zoals deze oplichter doet geloven.