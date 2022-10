57-jarige vrouw dood aangetroffen in district Para

De politie in Suriname heeft vandaag het ontzielde lichaam van de 57-jarige Christina Orasji in beslag genomen. De vrouw werd vanmorgen dood gevonden bij haar woning in het district Para.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw dood zou zijn aangetroffen op haar erf. Op het lichaam van de overledene zijn er uitwendig geen tekenen van misdrijf waargenomen.

Toch zouden er bij de arts, die de dood officieel vaststelde, twijfels zijn over de doodsoorzaak. Het ontzielde lichaam van de vrouw is daarom, na overleg met de officier van justitie, ter obductie in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak is in handen van de afdeling kapitale delicten van de Surinaamse politie.