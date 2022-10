Gouddelvers misbruiken minderjarige tegen betaling; duo vast voor mensenhandel

De 38-jarige V.S. en de 25-jarige J.G. zijn door de Surinaamse politie aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Het duo wordt verdacht van mensenhandel in een lopend onderzoek tegen hen.

De redactie verneemt dat een minderjarig meisje in december 2020 van huis was weggelopen en enkele dagen vermist was. Na enkele dagen was het meisje weer terecht, waarna zij naar de politie werd gebracht.

Gaande het onderzoek bleek dat de minderjarige werd aangezet om tegen betaling door gouddelvers misbruikt te worden. Een verdachte kwam in beeld waarna er een onderzoek starte door de Inteligence Unit van het Korps Politie Suriname.

Afgelopen vrijdagavond werd de verdachte S. na goed speurwerk in beeld gebracht en aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Gaande het onderzoek kwam ook een 25-jarige vrouw als tweede verdachte in beeld, waarna ze werd aangehouden. Beide verdachten zijn aan de afdeling Trafficking In Person (TIP) overgedragen voor verder onderzoek. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.