Geliquideerde mannen zijn van Guyanese afkomst

De twee mannen die afgelopen nacht doodgeschoten zijn aan de Rubensstraat in Suriname zijn Jerimiah Smith en Ozwick Brazillio, beide van Guyanese afkomst. Dat meldt de Guyanese nieuwssite Guyana Daily News.

Het medium deelde bovenstaande foto’s van de twee mannen.

De Guyanese mannen waren rond 02.30 uur aan het chillen op straat in Paramaribo-Noord, toen twee mannen op een bromfiets stopten en machinegeweren in hun richting afvuurden.

Na het schieten reden de schutters weg in onbekende richting. Er is nog steeds geen spoor van de schutters. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.