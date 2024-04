Edgar Sampie: “We kunnen geen veiligheid garanderen met een zieke organisatie”

We kunnen geen veiligheid garanderen met een zieke organisatie”, zegt ABOP-parlementariër Edgar Sampie over de manier waarop het maar niet lukt om de criminaliteit in Suriname in de afgelopen vier jaren in te dammen.

Volgens Sampie worden er grappen gemaakt vanuit de instanties die de nodige financiële middelen vrij moeten maken voor de politie. Als voorzitter van de vaste parlementaire commissie voor het ministerie van Justitie en Politie in De Nationale Assemblee (DNA) kan hij daarom enigszins de frustratie bij vicepresident Ronnie Brunswijk begrijpen, wanneer de tweede man van het land stelt dat hij moe is geworden om steeds te praten over de veiligheidssituatie.

“Als voorzitter van de vaste commissie Justitie en Politie heb ik mij altijd uitgelaten over de veiligheid in het land en de acties die de overheid zou moeten ondernemen om het veiligheidsgevoel terug te brengen bij de samenleving. Maar telkens krijg je te horen dat er geen middelen zijn. We kunnen geen veiligheid garanderen met een zieke organisatie.

En met een zieke organisatie bedoel ik dat de politie soms zonder benzine, voertuigen of goede uitrusting zit om uit te rukken bij calamiteiten. Alle soorten gekke dingen hoor je. Dan kan je me niet zeggen dat je de mannen genoeg motiveert om met hart en ziel te werken voor land en volk”, aldus Sampie.

De parlementariër vraagt zich ook af wat er precies gebeurt met de jongeren in Suriname, aangezien het juiste deze groep is die zich schuldig maakt aan criminele activiteiten.

“Ik weet niet wat er gebeurt met onze jongeren, maar die nemen totaal een verkeerde pad. En we zien dat de meeste berovingen die gepleegd worden, daar jongeren betrokken zijn. Dat is niet goed te spreken”, aldus Sampie.