Iets na 15.00u vanmiddag ontstond deze felle brand aan de Karailaweg in Suriname. Vernomen wordt dat meerdere woningen in deze zijstraat van de Magentaweg, in brand staan.

Twee woningen zouden volledige afgebrand zijn en twee anderen hebben schroei-schade opgelopen. De Surinaamse brandweer is ter plaatse met man en macht bezig met het bestrijden van het vuur.

Een filmpje van de situatie: