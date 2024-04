Verhoging statiegeld voor retourflessen en kratten bierbrouwerij

Vanaf 15 April heeft de Surinaamse Brouwerij N.V. een verhoging op statiegeld doorgevoerd voor drie van haar retourflessen en kratten. Het voornaamste doel hiervan is om de impact op het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan de duurzaamheid van de natuur.

“Het gebruik van retourflessen en kratten is een cruciale stap in deze richting, omdat het bijdraagt aan het verminderen van afval en het bevorderen van hergebruik. Door deze prijsverhoging door te voeren, kunnen we blijven investeren in milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en duurzame productieprocessen”, meldt de brouwerij in Suriname die verder zegt:

Deze beslissing komt voort uit verschillende overwegingen, waaronder de toenemende kosten van materialen en vooral ons voortdurende streven naar natuurbehoud en duurzaamheid. Door deze statiegeld verhoging door te voeren, kunnen we blijven investeren in milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en duurzame productieprocessen.

Als gevolg van de koersontwikkelingen en de devaluatie hebben stijgende kosten van materialen, van met name van glas en plastic, hebben een aanzienlijke impact op onze productiekosten gehad. Bovendien hebben we te maken met een tekort aan kratten en flessen, wat de productie verder belemmert en de kosten verhoogt.

De brouwerij wil een beroep doen op haar winkeliers om deze nieuwe prijzen voor statiegeld te handhaven voor al haar consumenten. “U betaalt immers niet meer voor uw bier. We begrijpen dat dit in de begin fase een uitdaging kan zijn, maar het is een essentiële stap om onze inspanningen voor natuurbehoud te ondersteunen en een duurzamere toekomst te creëren”, aldus de Surinaamse Brouwerij N.V.