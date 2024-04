VIDEO: Bisschop meerdere keren gestoken tijdens dienst in Australische kerk

Een bisschop is meerdere keren gestoken tijdens een dienst in een kerk in Sydney, Australië. De dienst werd live uitgezonden op Youtube en het incident is duidelijk vastgelegd.

Bisschop Mar Mari Emmanuel was bezig met zijn preek toen een man in zwarte kleding naar hem toeliep en hem meerdere keren begon te steken.

Kerkgangers renden in paniek naar voren en grepen in. De bisschop werd naar het ziekenhuis afgevoerd en zijn situatie is stabiel.

Volgens lokale media zijn in totaal vier personen gewond geraakt bij het incident. De verdachte, een 16-jarige jongen, is door de politie gearresteerd en ingesloten.

Volgens de politie gaat het om een terroristische aanval. De autoriteiten hebben het incident in onderzoek. Bekijk de beelden hieronder.