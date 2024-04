Vandaag is het 1 april. De eerste dag van deze maand is een heel bijzondere dag, namelijk de dag dat iedereen elkaar massaal voor de gek houdt.

Deze dag heet in de volksmond 1 april. In Frankrijk spreekt men van poisson d’avril (Aprilvis). In Engelstalige landen wordt de dag April Fools’ Day (April dwazendag) genoemd, en de Russen hebben het over Den Doeraka, dag van de dwaas(heid). In Nederland heeft men het veel over ‘1 april kikker in je bil!’ en in Suriname ‘1 april stuur de gekke waar je wil!’.

De oorsprong van 1 april als dag van grappen is gehuld in mysterie en heeft verschillende theorieën. Eén van de meest populaire theorieën traceert het terug naar de 16e eeuw in Frankrijk, toen de kalender werd veranderd en Nieuwjaar van 1 april naar 1 januari werd verplaatst door koning Karel IX. Mensen die vasthielden aan de oude datum werden belachelijk gemaakt en kregen valse cadeaus of werden uitgenodigd voor niet-bestaande feesten.

Hoewel de oorsprong mogelijk in Frankrijk ligt, wordt 1 april in veel landen over de hele wereld gevierd, vaak met vergelijkbare tradities van grappen en streken. Met de opkomst van het internet en sociale media zijn 1 aprilgrappen alleen maar populairder geworden.

Grote bedrijven en mediahuizen proberen elkaar te overtreffen met creatieve en soms hilarische pranks. Maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn, want niet alle grappen worden op prijs gesteld en sommige kunnen zelfs kwetsend zijn.

1 april is meer dan alleen een dag van grappen en streken; het is een traditie die wereldwijd wordt gevierd en verbindt mensen door middel van humor en vreugde. Het herinnert ons eraan om niet alles serieus te nemen en af en toe wat lichtheid toe te voegen aan ons leven.

Het bericht op onze website dat vandaag, Tweede Paasdag, vanaf dit jaar geen vrije dag meer is in Suriname, is een 1 aprilgrap.