Tweede Paasdag vanaf dit jaar geen vrije dag meer in Suriname

In Suriname hebben de autoriteiten deze week op de valreep besloten dat Tweede Paasdag vanaf dit jaar geen vrije dag meer is in Suriname. De ingelaste maatregel moet de arbeidsproductiviteit ten goede komen, meldt een woordvoerder aan de redactie.

Traditioneel zijn er rond Pasen twee vrije dagen te weten Goede Vrijdag en de Tweede Paasdag, waardoor er een zogeheten extra-long weekend ontstaat.

Uit onderzoek van het Surinaamse departement voor arbeidszaken en werkgelegenheid, is echter gebleken dat veel werkenden maar moeilijk kunnen opstarten op de dinsdag na Tweede paasdag. Dit vanwege het feit dat ze in totaal vier dagen vrij zijn geweest.

Om hier een eind aan te maken is ingaande 2024 de vrije (maan)dag op Tweede Paasdag afgeschaft. Werknemers worden daarom geacht om op Tweede Paasdag (maandag 1 april 2024) om 08.00u op het werk aanwezig te zijn.

De Algemene Werkgevers Organisatie Suriname (AWOSu) heeft vanmorgen met gemengde gevoelens gereageerd op het bericht en is niet te spreken over het plotselinge besluit van de autoriteiten. De AWOSu sluit een kort geding niet uit.

De autoriteiten hebben laten weten dat er streng gecontroleerd zal worden op absentie.