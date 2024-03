Caribbean Splash 31 mei en 1 juni op Curaçao

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 2024 vindt een groot muzikaal spektakel plaats op Curaçao. Het gaat om ‘Caribbean Splash’ in het Curaçao Festival Centre, waar veel bekende artiesten uit het Caribisch gebied zullen optreden. Fundashon Binti Ocho is de organisatie die verantwoordelijk is voor dit grootse evenement.

Na het grote succes van de eerste editie in 2023 heeft deze stichting het roer volledig overgenomen om ook dit jaar weer een onvergetelijke show neer te zetten. De bedoeling is om een muzikale ervaring te creëren bestaande uit talloze genres, die op twee podia zullen worden uitgevoerd. Van Reggae, Dancehall, Hiphop, Soca, Afrobeat tot Latin en Urban vibes.

Vorig jaar was de lijst met artiesten ongelooflijk, dit jaar zal deze nog groter zijn met een line-up die geschikt is voor jong en oud. Uit het Caribisch gebied vertegenwoordigen de band One Flavaz, Bonaire Semii Marten, Aruba Jeon, de Surinaamse DJ Gilly Gonzalez, Jamaica Beenie Man en Tarrus Rilley, St Vincent Skinny Fabulous en uit Cuba Gente de Zona.

Als internationale artiesten nodigden ze Busta Rhymes, Omah Lay en Kamo Mphela uit. In het DJ-gebied wordt gehost door DJ Phaphane, Alex Sargo, Krokzz, Grizzly, King Kembe uit Sint Maarten, Frankrijk en Curaçao.

Fundashon Binti Ocho is een groep bestaande uit een team van toegewijde lokale bewoners die met unieke evenementen toerisme willen aantrekken om Curaçao op de kaart te zetten.

Zij hopen dit jaar 16.000 bezoekers te bereiken en het succes van vorig jaar van 14.000 bezoekers te overtreffen. Deze bezoekers komen uit Aruba, Bonaire, Suriname, Sint Maarten, Nederland en Amerika.

Naast muziek komt er ook een uitgebreide food court bestaande uit een geweldige mix van eten en drinken. De deuren van dit evenement gaan vrijdag om 19.00 uur open. Zaterdag begint het allemaal al om 16.00 uur. met DJ’s om het publiek te vermaken en de shows beginnen om 17:00 uur.

Zorg ervoor dat je dit monumentaal evenement niet mist. Er zijn al een beperkt aantal tickets in de voorverkoop tegen een gereduceerd tarief. Zodra deze

uitverkocht zijn, zijn de weekendtickets verkrijgbaar tegen de normale prijs. Voor meer informatie over dit evenement kunt u terecht op www.bintiocho.events