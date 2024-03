DJ Latu betuigt spijt voor obscene dansact tijdens Phagwa event in Suriname

De bekende Nederlandse DJ Latu heeft donderdag haar spijt betuigt naar aanleiding van een voorval dat plaatsvond tijden het grootse Holi Phagwa evenement op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname.

Latu deed haar set en was niet van plan om dansers op het podium te hebben. Volgens haar kwam de MC ineens met het idee om dames uit het publiek te halen en te laten dansen op het podium.

“De eerste 3 dames waren klaar en toen kwam de MC naar me toe met: Latu dit is de laatste dame zij wil ook nog dansen. Hij wilde uitgerekend haar nog een podium geven. Deze vraag kwam voor mij ook onverwachts onder druk tijdens het draaien en openlijk op podium” aldus de DJ die niets anders kon doen dan toekijken dat dit gebeurde.

De laatste dame bleek echter zwaar onder invloed en begon obsceen te dansen op het podium, waarbij haar rok omhoog ging en ondermeer haar onderbroek te zien was tijdens het schudden van haar billen

Een bezoeker filmde de dame waarna de beelden viraal gingen en het voorval deze week veel besproken werd op social media.

Latu besloot uiteindelijk gisteren ook iets hierover te zeggen en heeft duidelijk laten weten dat het dansen zonder overleg met de organisatie heeft plaatsgevonden. Dit zou nooit goedgekeurd zijn door de organisatie, laat zij weten.

“Ik heb haar zelf niet uitgekozen en sta daar nogmaals mij werk te doen. Namelijk draaien en het publiek vermaken. Los van alles, moest de mc weten dat er ook kleine kinderen waren en dit mooie feest erg traditioneel is, en had daarom iemand anders had kunnen uitkiezen”, zegt de DJ in een bericht op Facebook.

Ze besluit met de woorden “Het spijt mij en de organisatie voor dit incident. Het was absoluut NIET onze bedoeling om dit te veroorzaken.”

Ook de organisatie Hardcore Entertainment Suriname heeft direct na het incident verontschuldigingen aan de Surinaamse gemeenschap aangeboden en verklaarde tegenover de Surinaamse krant Times of Suriname:

“Het was geenszins onze intentie om enige groep te kwetsen, vooral gezien het feit dat de holiviering een religieuze herdenking is van het goede over het kwade. Wij betreuren zulks en willen aangeven dat het nimmer bedoeld was om enige van eerdergenoemde groeperingen of het instituut van de president te kwetsen. MC RAY-D heeft na overleg met de artiest en zonder medeweten van het hoofd van de organisatie impulsief dames uitgenodigd om deel te nemen aan de show. Dit resulteerde in het betreffende incident. Wij erkennen dat deze fout niet past bij de holiviering en bieden daarom onze oprechte excuses aan alle betrokkenen aan, iedereen die mogelijk gekwetst is door dit voorval. Wij benadrukken dat wij in de toekomst extra waakzaam zullen zijn en ervoor zullen zorgen dat dergelijke incidenten niet meer voorkomen tijdens de evenementen van Hardcore Entertainment.”