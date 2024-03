Oud-vicepresident Jules Ajodhia op 79-jarige leeftijd overleden

In Suriname is jurist en oud-vicepresident Jules Ajodhia vandaag op 79-jarige leeftijd overleden. Ajodhia overleed na opname in een ziekenhuis in Paramaribo.

Mr. Jules Ajodhia heeft rechtswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Suriname. Hij bekleedde de functie van districtscommissaris van 1978 tot 1988.

In 1988 werd hij door de VHP aangezocht om minister van Justitie en Politie te worden. Deze ambtsperiode duurde tot eind 1990. Na de verkiezingen in 1991 werd Jules Ajodhia vicepresident van Suriname (1991-1996) en tevens voorzitter van de ministerraad

In 1996 stelde Ajodhia zich niet meer beschikbaar voor het ambt van vicepresident. Hij werd vervolgens Lector aan de Universiteit van Suriname van 1996 tot 2000. Hij doceerde de vakken Constitutioneel Recht en Administratief Recht.

In 2000, na de val van de regering Wijdenbosch II, werd Jules Ajodhia voor de tweede keer vicepresident en voorzitter van de ministerraad (2000-2005).

Na de verkiezingen van 25 mei 2005 werd hij lid van de Nationale Assemblée voor de VHP. Van deze partij is Ajodhia ondervoorzitter. Hij is Groot-Officier in de Ere-Orde van de Gele Ster.