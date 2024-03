Nurmohamed haalt uit naar DNA-leden: “Dit soort vertegenwoordigers hebben we niet nodig in het land”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname is voorstander van een parlement waarin alle 51 leden een hoge scholing hebben genoten.

“Ik ben voorstander van een hooggeschoolde parlement, want het werk is te moeilijk. Je moet alles goed kunnen begrijpen. We moeten teruggaan naar niveau binnen het parlement op wetenschappelijk gebied, veldgebied. Zoals we het parlement vroeger kenden in de tijd van de Mungra’s en Van Ritter. Dat was een gezaghebbend parlement.

Maar nu hebben we een parlement dat zich niet schaamt om ministers te beledigen. Het is below the belt”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Nurmohamed voerde aan dat de huidige manier van politiek voering in De Nationale Assemblee helemaal niet nodig is in Suriname.

“Dit soort vertegenwoordigers hebben we niet nodig in het land. Het volk moet parlementariërs kiezen die dit land tot ontwikkeling brengen en niet alleen aan hunzelf denken. We hebben een parlement dat aan hunzelf denkt. Wat hebben ze gedaan in dertig jaar voor het volk? Sommigen kunnen niets aantonen als je hun cv leest. Alleen maar dertig jaar hebben ze uitgescholden. Ze hebben dertig jaar op ijs gezeten, maar ze kunnen me niet tonen wat ze voor de samenleving hebben gedaan”, aldus de minister.