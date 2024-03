Dronken man schiet echtgenote dood met jachtgeweer

Aan de Ainoel Alibaksweg in Suriname is donderdagavond een 42-jarige vrouw door haar 44-jarige echtgenoot doodgeschoten. De dader werd door de politie van Paranam aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

De redactie verneemt dat de moordverdachte Dhiradj M. rond 21.40u vermoedelijk dronken thuis kwam en ruzie met zijn vrouw Artie maakte. De man pakte een jachtgeweer en schoot in de richting van de vrouw. De vrouw werd aan haar hals en onderkaak geraakt en overleed ter plaatse.

De politie van Paranam werd over het schietincident gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. De verdachte werd in de boeien aangehouden en naar het politiebureau overgebracht.

Het jachtgeweer dat legaal in bezit was, werd aangetroffen (foto) en is in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Het lichaam van Artie is in afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat zich precies op het adres aan de Ainoel Alibaksweg heeft voorgedaan. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.