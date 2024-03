Van Samson over NPS: “Als zij de leiding niet hebben dan a boto mag sungu”

Ook VHP-parlementariër Cedric van Samson heeft van zichzelf laten horen voor wat betreft de houding van de Nationale Partij Suriname (NPS) en de manier waarop de voorzitter van deze partij de verworvenheden uit de Nieuw Front periode uitdraagt als alleen NPS verworvenheden.

“Er is een Nieuw Front regering geweest waarin zitting hebben gehad de NPS, VHP, PL, DA’91 en SPA. Dus om steeds te stellen dat het maar één partij was die de leiding had, geeft dan eigenlijk meer aan een onvermogen om samen te kunnen werken en verantwoordelijkheid te delen. Bij bepaalde partijen is het zo: ‘Als zij de leiding niet hebben dan a boto mag sungu’. Dat gevoel bekruipt mij”, benadrukt de parlementariër.

Volgens de VHP’er moet de groene partij begrijpen dat een coalitie een samenwerking is tussen verschillende partijen.

“Maar wanneer het individualisme de boventoon blijft voeren, dan zegt het meer van het vermogen van zo een partij om samen met anderen te kunnen werken. En daarom zie je het ook. Het moment dat de NPS de leiding niet had zoals in de huidige coalitie, waren ze niet in staat om samen te werken. Omdat ze de leiding willen hebben. Als ze de leiding niet hebben dan is niets goed”, aldus Van Samson.

De VHP’er voert de NPS terug naar de straatacties, die de NDP in 2005 voerde om zodoende de toenmalige Nieuw Front-regering naar huis te sturen vanwege de vele verhogingen die toen onder leiding van president Ronald Venetiaan zijn uitgevoerd. In tegenstelling tot wat delen van de NPS tijdens de protestacties van Organic Movement hebben gedaan, heeft de VHP in 2005 geen enkele acties ondersteund.

“Ze hebben die regering, die coalitie, waarin ze toen zaten ondersteund. Niet wat wij hebben gezien hier waar terwijl de regering bezig is maatregelen door te voeren om de economie weer op peil te krijgen, dan wat krijgen we? Drie NPS-leden lopen mee met Organic. Dat zegt toch veel. Dat geeft toch aan wat jouw geaardheid is”, aldus de politicus.