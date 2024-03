Atompai en Hellings formeel toegetreden tot de NPS

Bij de Nationale Partij Suriname hebben zich deze week weer nieuwe leden aangesloten. Onder hen de voorzitter en de ex-voorzitter van de Surinaamse politiebond (SPB) Poetini Atompai respectievelijk Raoul Hellings.

Dat deze twee heren zich hebben aangesloten bij de partij is door een NPS topper aan de redactie van Waterkant.Net bevestigd.

Atompai en Hellings gingen deze week samen met andere nieuwe leden uit Marowijne op de foto met NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Van Hellings was bekend dat hij gesprekken voerde met de NPS en andere partijen. In oktober vorig jaar zei hij dat hij drie politieke partijen had geïdentificeerd waar hij zich mogelijk zou willen aansluiten. Volgens de oud-hoofdofficier van politie ging zijn hart uit naar de politieke partijen DOE, A20 en de NPS.