Hellings zal kiezen voor DOE, A20 of NPS

Oud-politiebondvoorzitter Raoul Hellings, die eerder zijn politieke ambitie kenbaar heeft gemaakt, heeft drie politieke partijen geïdentificeerd waar hij zich mogelijk zou willen aansluiten.

Volgens de oud-hoofdofficier van politie in Suriname gaat zijn hart uit naar de politieke partijen DOE, A20 en de NPS.

“Ik heb eerder aangegeven dat ik niet naar de NPS wil, maar de NPS heeft potentie. De NPS moet wel gaan werken aan haar leiderschap”, zei de nieuwbakken politicus woensdag in het programma Bakana Tori (foto).

Hellings is er wel voorstander van dat de zogenaamde kleine partijen met elkaar gaan bundelen om meer kans te maken op zetelwinst. Zo heeft hij in de afgelopen periode ook geparticipeerd aan de gesprekken om te komen tot een zogenaamde derde blok.

“We hebben ook met Sapoen en PALU gesproken, maar die dingen zijn gestrand”, benadrukte Hellings.

Hellings is het eens met HVB-topper Raymond Sapoen wanneer die stelt dat de meeste gesprekspartners hebben laten blijken dat hun ego veel groter is dan het belang van het land. Volgens hem wil iedereen DNA-lid of president worden.

“Mensen denken dus nog steeds in de termen van het komen op een verkiesbare plaats. In plaats van te kijken naar het groter plaatje”, aldus Hellings.