VIDEO: Ex-rapper Karanza wederom gearresteerd voor zware mishandeling.

Vanaf hij een aantal jaren terug een zenuwinzinking kreeg, was hij nooit meer hetzelfde. De bekende ex-rapper Karanza, wiens echte naam Christiaan K. is, is weer voor zware mishandeling gearresteerd door de politie in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de 42-jarige Christiaan afgelopen week een man voor de VCB heeft mishandeld. Het slachtoffer liep een barstwond aan het hoofd op. Bij de Heiligenweg viel de verdachte ook een vrouw aan en bracht haar slagen toe.

Bij een ander geval werden een man en vrouw ernstig mishandeld aan de Costerstraat in Paramaribo. Ook vernielde hij de voorruit van hun auto.

Laatstgenoemde strafbare feiten zijn vastgelegd door een beveiligingscamera van een buurtbewoner en zijn hierboven te zien.

De politie van Centrum hield Karanza aan. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.