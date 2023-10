OM: ‘Momenteel geen obducties verricht in kader van strafrechtelijk onderzoek’

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft laten weten dat er vanwege omstandigheden buiten haar invloedssfeer, thans geen obducties verricht worden op stoffelijke overschotten die in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in beslag zijn genomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er wel een patholoog-anatoom aanwezig is maar dat er momenteel sprake is van een dispuut tussen de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en de lijkschouwer, inzake vaststelling van het tarief.

Deze situatie zou al een week gaande zijn.