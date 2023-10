RBTP houdt 56-jarige inbreker met gestolen goederen aan

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben woensdagmorgen rond 10.30u de 56-jarige verdachte Steven B. aangehouden. De verdachte had kort daarvoor een inbraak gepleegd in een woning aan de Gangaweg in Suriname.

B. had een deur van de desbetreffende woning geforceerd. Een alerte bewoner ontdekte de verdachte en schakelde de Surinaamse politie in. De agenten van Munder konden niet uitrukken, omdat ze zonder dienstvoertuig zitten.

RBTP speelde in op de melding. Het lukte de sterke arm om de verdachte op een perceel aan de Sohawenweg in de kraag te vatten.

De buit betreft een rijwiel, een gascilinder van 28 lbs en zwarte schoenen. Bij de aanhouding werden de gestolen stoelen op de verdachte teruggevonden alsook breekwerktuig.

Na de aanhouding is de verdachte overgedragen aan politie Munder. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt Steven in verzekering gesteld.