Ex-rapper Karanza uit Suriname moet drie jaar de bak in

De bekende Surinaamse ex-rapper Karanza moet drie jaar de gevangenis in met aftrek van de tijd in voorarrest. Dit bepaalde de rechter. De officier van justitie had vier jaar geëist. Karanza moest zich verantwoorden voor vijf gevallen van mishandeling.

Hij vroeg de rechter hem een kans te geven en hem naar huis te sturen zodat hij kon laten zien dat hij zich aan regels kan houden. “Ik ga deze dingen niet meer doen meester. Ik wilde die feiten niet plegen”, zei hij in zijn laatste woord, voordat de rechter de uitspraak deed. De rechter vertelde Christiaan K. zoals Karanza officieel heet, dat men wel bereid is rekening te houden met sommige omstandigheden, maar dat wil niet zeggen dat hij geen straf verdient om tot inkeer te komen.

De ex-rapper Karanza, die meer bekend was als Badmand Karanza, scoorde een grote hit met ‘Micolina’. De laatste jaren ging het heel slecht met zijn geestelijke gezondheid.