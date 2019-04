In Suriname opgenomen film Sing Song zondag 21 april op TV

Op zondag 21 april is de in Suriname opgenomen film ‘Sing Song‘ te zien bij Zappbios om 15.30u op NPO3. In de film wordt de zestienjarige Jasmine uitgenodigd voor een song contest in Suriname. Vol enthousiasme vertrekt ze met gitarist Stijn naar haar exotische geboorteland, maar niet alleen om te zingen. Want zonder dat iemand het weet gaat ze op zoek naar haar moeder.

Met haar zoektocht zet ze zowel haar vriendschap met Stijn als het winnen van de wedstrijd op het spel. Dan doet ze een bijzondere ontdekking die alles op zijn kop zet. Een swingende muzikale film over het ontdekken van je roots.

Bekijk de trailer van Sing Song hier: