Baby uit Suriname met speciaal vliegtuig voor medische behandeling naar Columbia

De Surinaamse baby Wannes, die vanaf de geboorte niet zelfstandig kan ademen en dringend hulp nodig heeft, is vrijdag met een speciale air-ambulance vetrokken naar Colombia voor diagnose en medische behandeling. De kosten voor de uitzending inclusief de kosten van de air-ambulance voor baby Wannes en de moeder evenzo verblijf en voeding zijn voor rekening van de Staat Suriname.

Baby Wannes Boldewijn uit Suriname is iets meer dan een maandje oud. Hij is op 18 maart 2019 geboren en na de geboorte is ontdekt dat Wannes moeilijk zelfstandig kan ademen via zijn neusje. Na dagen en weken van een reeks onderzoeken hebben ze ontdekt dat een gezwel zorgt voor een beknelling in zijn luchtwegen. Er is besloten medische hulp in Colombia te zoeken

De air-ambulance, waarvan de kosten al gauw rond de 35.000 USD liggen, kwam speciaal voor dit doel naar Suriname. Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft alle inspanningen gedaan om de vader met een lijnvlucht ook vandaag te laten vertrekken naar Colombia.

De afgelopen maand was baby Wannes vaak in het nieuws. Er was namelijk een actie ‘Help Baby Wannes’ in het leven geroepen om middelen in te zamelen om de baby te helpen: