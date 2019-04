Politie Suriname houdt kompanen van doodgeschoten inbreker aan

De politie in Suriname heeft vier mensen aangehouden die deel uitmaken van een inbrekersbende waarvan één lid donderdag werd doodgeschoten bij een inbraak. Bij die inbraak werden drie rovers op heterdaad betrapt door een huisbewoner, die vervolgens schoten op de inbrekers loste. Twee van de drie criminelen werden daarbij geraakt maar renden toch weg. De 32-jarige inbreker Regillio Haimee (foto) zeeg enkele straten verder neer en stierf. Hij is de man die door de politie op straat werd aangetroffen. Haimee werd in 2011 reeds aangehouden wegens onder andere poging tot moord en poging tot doodslag.

De personenauto waarin deze criminelen zich hoogstwaarschijnlijk verplaatsten werd door een alerte burger achtervolgd waarbij die persoon die informatie doorspeelde aan de politie. De bestuurder van die auto werd door de politie tot stoppen gedwongen. De bestuurder bleek de 19-jarige Djarilva, P. te zijn. Zij is de vriendin van de overleden Regillio, Haimee. Zij werd aangehouden en het voertuig werd in beslag genomen. De man die naar het ziekenhuis was overgebracht bleek de tweede inbreker te zijn. Die is de 30-jarige Sergio, D. Hij is door kogels geraakt in zijn hoofd en rug. Hij zal geopereerd moeten worden en is onder politie bewaking in het ziekenhuis opgenomen.

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft, in het verlengde van de onderhavige zaak, ingekomen informatie uitgewerkt hetgeen geresulteerd heeft in het zichtbaar maken van hoogstwaarschijnlijk een inbrekersbende. Deze bende gebruikt vermoedelijk verschillende voertuigen om inbraken te plegen. Het RBTP heeft drie voertuigen in beslag genomen en de 38-jarige Patrick, B. en de 36-jarige Marciano, B. aangehouden en overgedragen aan de collega’s van het politie bureau Leiding. Marciano moet de persoon zijn geweest die de gewonde Sergio, D. naar het ziekenhuis gebracht had. Patrick en Marciano zijn broers van elkaar.

Inmiddels zijn alle als verdachte in beeld gebrachte personen door de politie in verzekering gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie. Zij worden onder andere verdacht van gekwalificeerde diefstal of poging daartoe en deelname aan een criminele organisatie. Tot nu toe zijn in totaal vier voertuigen in beslag genomen. Volgens de politie zijn alle verdachten meerdere malen in aanraking zijn gekomen met de politie en met de justitie voor inbraken en andere strafbare feiten.

