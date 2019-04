Inbreker niet doodgeschoten door politie Suriname maar door bewoner

Deze man (foto), die gisteren dood in Suriname aangetroffen werd aan de Srikisoonweg, is niet dodelijk geraakt door een politiekogel. Hij zou neergeschoten zijn door de bewoner van het huis, nadat deze hem en zijn twee kompanen zou hebben betrapt op inbreken in zijn woning. Dat verneemt Waterkant uit bronnen in Paramaribo.

Direct na het incident bestond het vermoeden dat de inbreker door een politiekogel om het leven zou zijn gekomen. Dat bleek na onderzoek van de recherche van Regio Midden niet zo te zijn.

De overleden inbreker was met twee kompanen betrokken bij een beroving aan de Sophia’s Lustweg. Waarschijnlijk zijn ze daarbij betrapt en probeerden ze na hun daad via een schutting te vluchten naar de Srikisoonweg. De bewoner zou daarbij op hun hebben geschoten en twee inbrekers hebben geraakt.

De ene inbreker zeeg neer en werd dood gevonden. De andere raakte gewond en meldde zich later bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo met een schotverwonding. Hij is in kritieke toestand en onder politie bewaking opgenomen.