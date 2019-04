Toneelgroep brengt Natak ‘Hasti Masti’ uit Suriname naar Nederland

Dit weekend is de bekende Surinaams-Hindoestaanse toneelgroep Roshni in Nederland. Op zaterdag 20 april brengen zijn hun sensationale show ‘Hasti Masti’ naar het Open Tropen Festival in het SilverDome Stadium in Zoetermeer. Volgens de organisatie wordt het een 3 uur durende show vol met Surinaamse humor.

Toneelgroep Roshni ook wel bekend als toneelgroep Hasti Masti, is een van de bekendste ‘Natak’ groepen in Suriname. In alle 61 eenakters van Roshni, die deel uitmaken van de serie Hasti Masti, wordt consequent gebruik gemaakt van het eenvoudige Sarnámi, de moedertaal van Hindoestanen in Suriname. In de dialogen wordt er hier en daar soepel overgegaan op het Surinaams-Nederlands of het Sranantongo.

Hasti masti betekent reuzeplezierig. En daar gaat het eigenlijk om in deze komische eenakters met een moraliserend slotwoord. Zaterdag vindt, van 15:00 uur tot 18:00u, de Nederlandse première plaats van hun allernieuwste natak: ‘Moeh me na hai rem, badj ge oker band’.

Na de voorstelling is er tot 00.00u de zogenoemde ‘Baithak Gana hangama’ met Bidjanwatie Chaitoe, Kishen & Friends, Baithak Natraj, Mr lexus en DJ Prako. En na middernacht volgt de Hindi Toppers dansavond met The Indian Eagles, Xqlusiv, Xtnzz, Eagle musicians, Next time en DJ zunils. Meer informatie hierover vind je op http://bit.ly/OpenTropenZaterdag