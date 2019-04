DJ Andy Safado uit Suriname werkt aan eigen EP

De bekende Surinaamse DJ Andy Safado brengt binnenkort een eigen EP uit. Deze zal vijf songs bevatten en wordt eind mei gelanceerd. Als voorproefje lanceerde hij onlangs de single ‘Aanpak’. Aan dit nummer leveren de Surinaams-Nederlandse artiesten Joey SB en Desef, Oath & Ahicio van Cubix Records een bijdrage.

“Om te laten zien dat wij niet alleen platendraaiers zijn, moeten we als DJ veel meer gaan doen om het niveau in Suriname omhoog te brengen” vertelt Safado. “Vandaar dat ik onder andere met een EP kom om te laten zien dat het ook zo kan”, voegt hij toe.

Andy Safado, die een Allround DJ is met de nadruk op urban muziek en al 20 jaar aan de weg timmert, praat niet graag over zichzelf. Hij laat dat over aan anderen. Hij is momenteel bezig met voorbereidingen om Nederland in augustus en september te bezoeken voor het verzorgen van optredens. Aanpak: