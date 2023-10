Sapoen: “Derde blok niet meer haalbaar; ego van partijen veel groter dan belang Suriname”

Met nog 19 maanden te gaan voor de verkiezingen van Suriname in 2025, is het eerder aangekondigde derde blok volgens de politicus Raymond Sapoen niet meer haalbaar.

“Ik zeg niet dat het een verloren case is, maar we gaan straks 2024 in waar partijen zich al opmaken voor de verkiezingscampagne. Ik heb dus niet het gevoel dat het een haalbare missie is”, zegt Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB).

De bedoeling van dit derde blok was om het kader van de verschillende kleine politieke partijen in Suriname samen te brengen onder één nieuwe centrale politieke partij, omdat pre-electorale combinaties vooralsnog verboden zijn. De oude partijen zouden dan normaal blijven bestaan, maar dan als lege partijen.

“De partijen die altijd hun mond vol hebben van dat we moeten samenwerken, hebben laten blijken dat hun ego veel groter is dan het belang van het land Suriname”, aldus Sapoen.

Het lag volgens de oud-minister van Onderwijs en Handel & Industrie ook in de bedoeling om kader uit maatschappelijke organisaties, vakbeweging, ngo’s en andere personen met een goede maatschappelijke bagage aan boord te brengen. Deze groepen zijn echter nog niet zover om zich vast te bijten in de politiek.

“Het is kennelijk nog een brug te ver om werkelijk aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken om echt te investeren in een gezonde, nieuwe politieke partij. Het blijft dus maar bij dat clubje mensen die zitten te schreeuwen en te klagen. Ondanks er mensen zijn met een goede maatschappelijke bagage”, zegt de HVB’er.