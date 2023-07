Sapoen: “Nieuw derde blok op komst; in augustus eerste aftrap”

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) zal de kiezer een alternatief bieden bij de verkiezingen van 25 mei 2025 in Suriname. Daarvoor is de partij momenteel gesprekken aan het voeren om een zogenaamde nieuwe derde blok met andere partijen op te richten.

Volgens Raymond Sapoen, politiek leider van de HVB, gaat het om een bundeling van alle progressieve partijen, zowel binnen als buiten het parlement, omdat het Surinaamse volk nu wel verlangt naar iets nieuws.

“Laten we ons bundelen op basis van een gemeenschappelijke ideologie. Want het is toch belachelijk wanneer je 20 partijen hebt die elke verkiezing op zichzelf meedoen, maar ze vergaren alleen 20, 30 of 60 stemmen”, benadrukt Sapoen.

Hij stelt dat er bijna twee jaren al gewerkt wordt om zoveel mogelijk de buitenparlementaire als parlementaire partijen bij elkaar te brengen. Echter, een aantal van deze partijen heeft naar meer ruimte gevraagd om een finaal besluit te nemen vanwege ook andere samenwerkingsopties.

Het streven is om reeds in de maand augustus de eerste aftrap te doen. Dan zullen officieel ook de namen van deze partijen worden bekendgemaakt.

Vanaf 2019 is er een verbod op pre-electorale combinaties in Suriname. Sapoen verduidelijk dat deze samensmelting van partijen betekent dat de kaders uit de verschillende partijen dan samen zullen komen onder één nieuwe partij om de verkiezingen in te gaan. De oude partijen zullen normaal blijven bestaan, maar zullen dan lege partijen worden.

“Het wordt geen combinatie zoals we die traditioneel kennen. We praten over één partij met één voorzitter die gedeelde verantwoordelijkheid heeft met de andere bestuursleden en organen. Er gaat dus geen ruimte zijn voor de persoonlijke ambities van een toevallige voorzitter”, aldus de politicus.