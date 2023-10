Automobilist verliest deel van oor nadat hij over de kop slaat met Mark-X

Een 32-jarige automobilist was afgelopen maandag betrokken bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Daarbij werd een deel van zijn linkeroor afgesneden, meldt de Surinaamse politie.

Op maandag 16 oktober omstreeks 19.53 uur, speelde het Command Center een geval door aan het politiebureau Paranam, van een auto die over de kop was gegaan aan de MLK-weg ter hoogte van het Seedorf sportcomplex.

Ter plaatse aangekomen trof de sterke arm een zwarte Toyota Mark-X aan met behoorlijke blikschade (foto), die door nog onbekende redenen over de kop was gegaan.

De bestuurder T.S. had daarbij een snijwond op zijn hoofd en schaafwonden aan zijn linker schouder opgelopen. Eveneens is een deel van zijn linkeroor afgesneden.

Hij vertoonde geen teken van dronkenschap en is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Gezien het opgelopen letsel werd hij voor medische behandeling per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Doordat het niet bekend is hoe het voertuig over de kop is gegaan, is het door de politie ter herkeuring in beslag genomen. De bestuurder verkeert buiten levensgevaar.