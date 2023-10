Sekswerkster rent uit pension met 10.000 SRD van slapende klant

Wat een leuk kamermoment had moeten zijn voor een man met een sekswerkster is geëindigd in een nachtmerrie. De klant viel na seks in slaap en de vrouw rende weg uit het pension met 10.000 SRD van hem, meldt Times of Suriname.

Volgens de krant betaalde de man de vrouw SRD 700 om seks te hebben. Zij gingen naar een pension en bedreven seks met elkaar. De klant zette vervolgens zijn spullen op een tafel en viel in slaap.

Op een bepaald moment werd de pensionbezoeker gewekt door de beheerder, omdat hij met de kamerdeur open naakt lag te slapen. De man controleerde meteen zijn tas en ontdekte dat SRD 10.000 eruit was gestolen. De beheerder heeft de vrouw zien wegrennen.

De man trok zijn kleren aan en verliet het pension op zoek naar de vrouw in de buurt. Hij trof haar niet aan en deed bij de politie aangifte van diefstal tegen haar. Het onderzoek duurt voort.