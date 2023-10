Neefje bedreigt hoogzwangere tante met de dood en brandstichting

De 21-jarige verdachte D.G. is op donderdag 19 oktober door de politie van bureau Santo Dorp aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie Suriname in verzekering gesteld.

De jongeman betrad de woning van zijn hoogzwangere tante zonder haar toestemming. Bij die gelegenheid drukte hij met zijn hand haar mond dicht en hield een mes tegen haar rug. De vrouw kon zich heel snel uit die benarde positie bevrijden.

D.G. verliet de plek met de woorden dat zijn tante niets wat zich had afgespeeld mocht doorvertellen. Het slachtoffer vertelde de moeder van D.G. wat hij gedaan had en dat viel niet in goede aarde bij hem nadat hij door zijn moeder werd aangesproken.

De 21-jarige bewapende zich met een houwer die hij onderweg naar de woning van het slachtoffer had genomen bij zijn oom. De buren die dat te horen kregen, alarmeerden het slachtoffer waardoor zij zichzelf in veiligheid kon brengen. De vrouw deed het huis op slot en hield zich erin schuil.

De verdachte probeerde bij aankomst de deur in te trappen maar toen dat niet lukte, nam hij een eindhout bij een dichtstbijzijnde hutje alwaar vuur was. Hij plaatste die tegen de muur met de bedoeling de woning in brand te steken.

D.G. uitte de woorden dat hij de woning in brand zal steken indien het slachtoffer binnen een week niet verhuist met haar kinderen. Doordat het vuur van het stuk hout uitbrandde, vatte de woning geen vlam.

De verdachte die zich na de daad op het voormelde politiebureau aanmeldde, werd aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De oom die de houwer aan de verdachte overhandigde, werd heengezonden.

De houwer, het mes en het gebrand stuk hout zijn door de politie ten behoeve van de bewijsvoering in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.