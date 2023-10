VIDEO: Automobilist zonder kenteken tankt vol en rijdt weg zonder te betalen

De brutale bestuurder van deze Toyota Ractis heeft zaterdag op klaarlichte dag volgetankt bij een pompstation aan de Henarweg in Suriname en is nog tijdens het tanken zonder te betalen weggereden.

De redactie van Waterkant.Net sprak met de benadeelde A.A. die aangaf dat hij reeds twee keer op dezelfde manier is benadeeld. In september van dit jaar en op zaterdag 21 oktober.

Zaterdagmiddag reed de bestuurder omstreeks 13.30u het pompstation binnen. Hij hield de pompbediende voor dat hij zijn tank vol wilde gooien. De dienstdoende pompbediende startte met tanken en aan het eind, terwijl het vulpistool nog in de tankopening zat, reed de autobestuurder plotseling weg. De pompbediende kon nog snel het vulpistool wegtrekken (filmpje).

Volgens de benadeelde is er voor 1.300 SRD getankt in de Ractis. Deze auto was niet voorzien van kentekenplaten. De vorige keer had de bestuurder, ook een Toyota Ractis, voor 1.680 SRD laten bijtanken. Ook hij is zonder te betalen weggereden.

Volgens de pompbediende was de bestuurder alleen in de auto. De benadeelde schakelde de Surinaamse politie in. Er zijn camerabeelden waarop de handelingen zijn vastgelegd. De politie is aan de hand hiervan bezig met de opsporing van de dader.