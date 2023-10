Belfort vindt Bouterse een betere leider dan Santokhi en Brunswijk

Parlementariër Edward Belfort die oud-president Desi Bouterse in 2018 een toxische en desastreuze leider noemde, zegt nu dat hij de NDP-leider een betere leider dan president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk vindt. “Santokhi en Brunswijk kunnen wat leiderschap betreft, niet naast Desi Bouterse staan”, zei de dissidente ABOP’er deze week in het programma ABC-Actueel.

De oud-minister van Justitie en Politie, die tussen 2015 en 2020 Bouterse vaker heeft bekritiseerd, voerde aan dat zijn kritiek voornamelijk gericht was op het regeerbeleid dat door de Bouterse werd gevoerd. Hij is wel blij dat noch Bouterse noch NDP’ers enige wrok tegen hem hebben gekoesterd.

“Maar nooit meneer Bouterse ori mi na ati, nooit wan NDP’er ori mi na ati”, benadrukte de politicus. Hij voegde eraan toe dat de NDP-leider gedurende deze vijf jaren van kritiek altijd normaal met hem heeft gesproken. Dit in tegenstelling tot Santokhi en zijn eigen neef Brunswijk die nu helemaal niet met hem praten.

“Je ziet het verschil. De mannen dulden geen kritiek, den man e go one way en den man e nak’ panya”, aldus Belfort. Hij verwacht dat de ABOP daarom minder dan vijf en de VHP minder dan negen zetels zullen halen in 2025.

Belfort heeft tussen 2015 en 2020 meerdere malen via de media en De Nationale Assemblee zijn ontevredenheid over Bouterse laten zien. Daarnaast heeft hij ook verschillende straatacties tegen het beleid van Bouterse ondersteund. Bij een DNA vergadering in november 2017 ging Belfort de keiharde confrontatie en het debat aan met de toenmalige Surinaamse president.

Bouterse verliet tijdens Belfort’s betoog al lachend de vergaderzaal. Hij tikte met zijn vinger tegen de zijkant van zijn hoofd, waarmee hij waarschijnlijk zou hebben willen aangeven dat Belfort niet goed wijs is en hem hiermee belachelijk maakte. In 2018 zei Belfort dat Bouterse tegen 2020 achter de tralies zou moeten zitten voor meervoudige moord. “Dus hij moet afstand nemen van het presidentschap en helemaal niet denken aan de komende verkiezingen in Suriname”, aldus Belfort toen.

Bij de verkiezing van Santokhi en Brunswijk in 2020 tot respectievelijk president en vicepresident maakte Belfort een korte ‘da-da’ groetende beweging op het moment dat de scheidende president Bouterse de zaal van DNA uitliep. De ABOP’er reageerde achteraf hierop en zei dat hij Bouterse slechts heeft toegezwaaid, omdat hij voor de laatste keer als president in het parlement aanwezig was. Hij stelde dat het niet treiterend bedoeld was zoals velen op social media beweerden.