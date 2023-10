Aangehouden 28-jarige man verdacht van schaking en seks met minderjarig meisje

De politie in Suriname heeft deze week de 28-jarige Roché M. aangehouden, omdat hij verdacht wordt van schaking en seks met een 14-jarig meisje.

De zaak kwam aan het licht toen de moeder van het minderjarig meisje haar van school had gehaald. Er hing een sigaretten geur aan haar kleding, waarna de tiener aan de tand werd gevoeld.

Het meisje gaf te kennen dat haar vriend haar tijdens schooluren naar een andere district had gebracht waar zij seksueel werd misbruikt. Voordat de school uit ging werd zij weer afgezet door haar de man.

De strafbare feiten zou Roché in de maand augustus hebben gedaan, waarvan aangifte werd gedaan. Hierna werd de verdachte na goed speurwerk in beeld gebracht en van de week aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Roché is in afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.