Belfort: ‘Bouterse verkondigd veel leugens bij jaarrede in Suriname’

PARAMARIBO, 3 okt – President Bouterse heeft veel leugens verkondigd bij zijn jaarrede afgelopen maandag. Dat zegt oud minister van Justitie en Politie in Suriname Edward Belfort in het programma ‘Sranan Tide na Deey’ op Apintie TV. In het onderstaande filmpje is te zien dat de ABOP politicus helemaal los gaat op Bouterse en dat in verschillende talen. Het is niet de eerste keer dat Belfort kritisch is over de Surinaamse president. In augustus noemde hij hem nog ‘een toxische en desastreuze leider‘.

Ook van politicus Angelic del Castilho krijgt Bouterse een veeg uit de pan met betrekking tot de jaarrede. Tegen Dagblad Suriname zegt de DA’91 voorzitter dat Bouterse een heleboel beloften doet en een weergave van een realiteit geeft die aan ons allen voorbij gaat. Hij alleen gelooft erin; het is immers zijn eigen lofverhaal. Het is in elk geval niet de realiteit die wij in ons land ervaren aldus del Castilho.

“Het is duidelijk dat de verkiezingen in zicht zijn en de welbekende beloften wederom worden geuit. Er is wederom geen zinnig wordt gerept over crisis beheersingsmaatregelen, alleen dat de regering minder gaat uitgeven en dat er strak beleid gevoerd gaat worden op dit vlak, maar dat hebben we vaak gehoord. De hele jaarrede klonk meer alsof de president zich afvraagt waar Suriname zich nou zorgen over maakt. De president leeft blijkbaar in een wereld waar er geen problemen zijn” aldus de partijvoorzitter tegen de krant.