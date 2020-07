Belfort: ‘Groeten van weglopende president Bouterse was niet om te treiteren’

ABOP-parlementariër Edward Belfort heeft eindelijk gereageerd op zijn ‘da-da‘ groet actie, afgelopen maandag bij de verkiezing van een nieuwe president in het parlement van Suriname. In onderstaand filmpje, dat enorm viraal gegaan is, maakt Belfort een korte, groetende beweging op het moment dat de scheidende president Bouterse de zaal van DNA is uitgelopen.

“Dit was zijn laatste keer als president in het parlement en uit dat oogpunt heb ik naar hem toegezwaaid” zegt Bellie tegen de Suriname krant de Ware Tijd (dWT). Hij geeft aan dat het niet treiterend bedoeld was zoals velen op social media beweerden. “Soms kan je mensen groeten en de persoon ziet het niet, maar anderen wel” zei hij tegen de krant.

De ABOP’er heeft veel negatieve reacties op social media gehad omdat hij zich niet professioneel zou opstellen in het parlement. Maar er waren ook mensen bij die refereren aan eerder kinderachtig gedrag van Bouterse ten opzichte van Belfort en dat Bellie wraak heeft genomen. ( tekst loopt door onder foto )

Bij een DNA vergadering in november 2017 ging Belfort de keiharde confrontatie en het debat aan met de Surinaamse president. Bouterse verliet tijdens Belfort’s betoog al lachend de vergaderzaal. Hij tikte met zijn vinger tegen de zijkant van zijn hoofd (zoals hieronder te zien is), waarmee hij waarschijnlijk zou hebben willen aangeven dat Belfort niet goed wijs is en hem hiermee belachelijk maakte.

Hieronder het filmpje van afgelopen maandag: