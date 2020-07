Weer grote lading cash geld aangekomen in Suriname

Een grote lading cash geld, welke op 12 juli zou aangekomen in Suriname, is gisteren uiteindelijk gearriveerd bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om twee 40 ft. containers met SRD’s, die met de boot naar Suriname zijn gebracht. Op social media verscheen bovenstaande foto, waarop te zien is hoe de containers in de stad worden begeleidt naar de moederbank.

Het geld is hard nodig omdat er momenteel een enorme schaarste in Suriname is aan SRD-biljetten. De Surinaamse banken kampen met een cashvoorraadprobleem in SRD’s. Hierdoor kunnen de Automatic Teller Machines (ATM’s), onvoldoende worden aangevuld en moeten er beperkingen worden opgelegd bij contante opnames in de bank.

De laatste keer dat er nieuwe biljetten waren gehaald was in augustus 2019. Dat nieuwe geld was ter vervanging van oude, vervuilde, gescheurde of versleten bankbiljetten die regelmatig uit omloop worden gehaald zei een woordvoerder van de CBvS toen. Het geld werd toen door de in Duitsland gevestigde drukker Giesecke & Devrient geleverd met een vliegtuig van Qatar Airlines.

Volgens de Centrale Bank zouden er de afgelopen twee jaar twee containers vol onbruikbare bankbiljetten zijn vernietigd.

De containers worden uitgepakt – foto via Facebook