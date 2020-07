VIDEO: Zanger Jonna Fraser geeft terug aan Suriname

In 2019 heeft Jonna Fraser het initiatief genomen om een projectteam samen te stellen om in zijn moederland Suriname een voetbalveld op te knappen. Van dit project, dat hij in samenwerking met zijn stadsgenoot Julius de Boer (Bodyguard van o.a Beyonce), Stichting ZSAlliance, Streetkings en andere partners heeft uitgevoerd, is deze week bovenstaande mini-documentaire uitgebracht.

Na een succesvolle uitvoering en evaluatie heeft Jonna Fraser samen met zijn project team besloten dat er meer uit dit project gehaald kan worden. In 2021 zal dit dan ook worden voortgezet. Het plan is om nog minstens 4 voetbalvelden op te knappen en daarnaast meerdere projectweken te organiseren.

Met deze projectweken willen de initiatiefnemers onder andere de jeugd voorzien van culturele evenementen en een duurzaam Surinaams netwerk opbouwen die de Surinaamse jonge talentenhet gehele jaar kan voorzien van begeleiding op het vlak van talent ontwikkeling maar ook op persoonlijk en maatschappelijk vlak.