Belfort: Bouterse moet tegen 2020 achter de tralies zitten

PARAMARIBO, 30 apr – “Tegen 2020 moet Bouterse achter de tralies zitten voor meervoudige moord. Dus hij moet afstand nemen van het presidentschap en helemaal niet denken aan de komende verkiezingen in Suriname. Hij moet zich gereedmaken voor Santo Boma (Surinames grootste gevangenis, red.), want als hij veroordeeld wordt, kan hij niet meer deelnemen aan de verkiezingen.” Dit zegt Edward Belfort, parlementariër en minister van Justitie & Politie in het eerste kabinet Bouterse(FOTO).

Het komt als onwerkelijk over dat Bouterse zich als partijvoorzitter nog bezighoudt met wat in de aanloop naar de verkiezingen gedaan moet worden. Bouterse zei tijdens een recente partijvergadering onder meer dat zijn NDP alleen de verkiezingen ingaat. “De grondwet zegt duidelijk dat als er een vervolging tegen hem is ingezet, hij de vicepresident moet laten waarnemen”, zegt Belfort tegenover Dagblad Suriname.

Bouterse wil in de laatste fase van zijn regering nog een aantal markante daden stellen. Onder meer moet een onderzoek worden ingesteld naar geknoei met de naschoolse opvang. Dit project van pupillenbegeleiding komt terug. Belfort neemt het met een korreltje zout. “De NDP heeft zetels gehaald, omdat een heleboel zaken beloofd waren. Nu al weet Bouterse dat zijn aanhang weg is. Hij merkt dat al bij de bezoeken die hij landelijk aflegt”, aldus Belfort.