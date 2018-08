Ex-minister Beflort: Bouterse is een toxische en desastreuze leider

PARAMARIBO, 2 aug – “Bouterse is een toxische en desastreuze leider.” Dit zei Edward Belfort, minister van Justitie & Politie in het eerste kabinet Bouterse, onlangs. Het was tijdens zijn radioprogramma Sranan Tidé na Dey. Het programma dat op twee stations te beluisteren is, ligt nu onder vuur. In regeringskringen en bij regeringspartij NDP vinden ze Belfort te ver gaan. Het ‘toxische en desastreuze’ van Bouterse zou te maken hebben met diens vermeende opstelling tegenover bepaalde culturele en etnische groepen.

Belfort zegt vaker in zijn programma dat Bouterse ‘niet houdt’ van Hindoestanen, Inheemsen en Marrons. Wanneer positief overkomende gebaren gemaakt worden, zijn die alleen maar bedoeld om politieke zieltjes te winnen. Vooral de Inheemsen en Marrons worden straal voor de gek gehouden. Volgens Belfort is het tijd dat Marrons de handen ineen slaan en zich niet langer voor het karretje laten spannen.

Onder meer André Misiekaba, bestuurslid van de NDP, wordt opgeroepen de partij de rug toe te keren. “Misiekaba, Bouta na lobi yu, Bouta na lobi Dyuka (Misiekaba, Bouterse houdt niet van jou, hij houdt niet van Marrons, red.)”, aldus Belfort onlangs. In het pro-regeringsradioprogramma Bakana Tori is intussen al aangedrongen op ingrijpen. Dat zou als teken aan de wand gezien kunnen worden.