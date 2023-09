Raoul Hellings gaat de politiek in; heeft gesproken met NPS, PALU, HVB en NDP

Raoul Hellings, ex-voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), gaat de politiek in. Hij heeft hiervoor reeds gesprekken gevoerd met personen van de NPS, PALU, HVB, A1 en NDP. “Ik ga de politiek in omdat dat de manier is waarop je die verandering teweeg kan brengen”, zei Hellings in het programma Bakana Tori.

“We hebben beter bestuur nodig in het land. En als je kijkt naar wat de politiek ons in de afgelopen veertig tot vijftig jaar heeft bezorgd, dan zeg je: you need to take a stand om hiermee de aanzet te geven tot een nieuwe manier van politiekvoering. Maar ik heb die keus nog niet gemaakt”, aldus de oud-hoofdofficier van politie in Suriname.

Hij benadrukte dat hij absoluut niet naar de NPS gaat. Ook een nieuwe partij erbij heeft het land volgens hem op dit moment niet nodig.

Hellings benadrukte dat hij aan de ene kant niet vindt dat hij een carrièrepoliticus moet worden, omdat hij uiteindelijk wil gaan doceren op de Anton De Kom Universiteit. Komend collegejaar start hij daarom met een nieuwe masterstudie en hiermee de aanzet te geven om te promoveren. Ook zijn collega Sergio Gentle gaat studeren.

‘Ik wil niet in de politiek gaan om een carrière te maken of er zogenaamd rijk van te worden”, aldus de oud-SPB-voorzitter. Hij ontkent dat hij een politieke agenda had in de periode toen hij de straatacties van de Organic Movement ondersteunde.