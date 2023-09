Auto Surinaams gezin compleet afgebrand in Guyana

Een Noah bus van een Surinaams gezin is vanmorgen omstreeks 08.00 uur compleet afgebrand in Guyana. Het gezin, woonachtig in Nickerie, was onderweg naar Suriname toen de auto in brand vloog.

Het gezin bestaande uit vader (45), moeder (32) en dochter (11), reed op de openbare weg in Lancaster Village in Berbice richting Georgetown. Op een bepaald moment werden de Surinamers ingehaald door de achterrijder en die gaf door dat er vuur onder de auto was.

De automobilist bracht het voertuig tot stilstand en iedereen stapte uit om poolshoogte te nemen. Volgens de bestuurder stond de hele wagen in minder dan een minuut in lichterlaaie.

De brandweer werd ingeschakeld, maar kon niet voorkomen dat het voertuig compleet afbrandde. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Het gezin was op 8 september in Guyana aankomen en vertrok vandaag weer richting Suriname.