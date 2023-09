Man dood aangetroffen in goot Commissaris Weythingweg

Aan de Commissaris Weythingweg in Suriname is een man vanmiddag in de goot langs de weg aangetroffen. Toen de politie van Leiding 9A ter plaatse arriveerde, bleek dat de man reeds overleden was.

Volgens omstanders was de man niet lang daarvoor nog bij een winkel niet ver van de goot gesignaleerd. Tegen 10:30u zou de man de winkel hebben verlaten en was daarna nergens te vinden.

Twee voorbijgangers zagen ter hoogte van de Metropoolweg een lichaam in de goot en sloegen meteen alarm.

Hoe de man in de goot terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Verschillende onderzoeksteams van de Surinaamse politie zijn in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse.