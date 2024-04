Duikboot met bijkans 2.400 kilo cocaïne onderschept voor Guyanese kust

De Amerikaanse marine heeft onlangs in samenwerking met de Guyanese autoriteiten een onderzeeër met 2.370 kilo cocaïne aan boord onderschept. De vondst werd gedaan voor de kust van Guyana.

Er waren vier mannen aan boord, die zijn gearresteerd. De verdachten zullen in de Verenigde Staten vervolgd worden.

De drugs vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 74 miljoen Amerikaanse dollars.

Duikboten worden vaker gebruikt om drugs te smokkelen uit landen in Zuid-Amerika. In maart 2018 werd er in buurland Suriname ook een onderzeeër onderschept in het district Saramacca.